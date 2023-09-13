7 ورش مسرحية في مهرجان الإسكندرية الدولي "مسرح بلا إنتاج"

يستعد مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" في دورتة الثالثة عشر - دورة الفنان أحمد رزق، تقديم 7 ورش مختلفة لتطوير وتنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات الفنية والإدارية، في الفترة من 22 إلى 28 من الشهر الجاري، على أكبر مسارح الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة.

وتضم الورش: ورشة "أداء الممثل عن طريق الموسيقى والغناء"، يقدمها كريم عرفة من مصر، و"مصادر التمويل البديلة" لمحمد عيسى من فلسطين، "الكوميديا البصرية" - Paolo Avataneo - من إيطاليا، و"الحكي وحركة الذاكرة" - Daniel Arbaczewski - من بولندا، و"التمثيل من ستانسلافسكي إلى سترازبرج" - Mihaela Maria Mihut - منالولايات المتحده الأمريكية، و"الابتكار مع المهرج والدمى" - Dr.Richard Talbot - من إنجلترا، و"الارتجال واستكشاف الحرية الصوتية" - Monica Dudarov Hunken - من الولايات المتحدة الأمريكية.

يقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتم تأسيسة عام ٢٠٠٨ على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.