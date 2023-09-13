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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يدعو كوريا الشمالية بعدم تزويد روسيا بالأسلحة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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دعا المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، كوريا الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها العلنية السابقة بعدم تزويد روسيا بالأسلحة؛ حتى لا يطول أمد الحرب في أوكرانيا.
ورجح رايدر - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء- أن تركز "مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو على توريد الأسلحة إلى الأخيرة، من أجل استخدامها في أوكرانيا.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد صرح، في وقت سابق، بأن "مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو تمضي على قدم وساق، محذرا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، من أن بلاده "ستدفع الثمن" إذا زودت روسيا بأسلحة من أجل استخدامها في أوكرانيا.

البنتاجون كوريا الشمالية روسيا
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