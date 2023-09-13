تفاصيل اجتماع وفد الأهلي مع اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية

ترأس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، وفد النادي، في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل، وذلك عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، لمناقشة كافة الأمور التنظيمية وترتيبات مشاركة الأهلي في البطولة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية، وخالد بيبو مدير الكرة، وممثلو الإدارات المعنية.

وناقش وفد الأهلي خلال الاجتماع العديد من الأمور التنظيمية، من بينها الترتيبات اللازمة لتوفير التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي، التي ترغب في دعم الفريق خلال البطولة والتي يشارك فيها للمرة التاسعة.

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية باعتباره بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي.