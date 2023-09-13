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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحكومة تنفي قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك
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نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك بالزمالك، موضحةً أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقا لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها، ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏رناس مجلين وزة المركز الإعلامي شائعات << قطع الأشجار النادرة والمعمرة فى حديقة الأسماك شفور مومر العربية بالزمالك حقائق << وزارة الزراعة واستصلاح :الأراضى يرصحيح ونشدد على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة فى حديقة الأسماك بالزمالك ونوضح أنه يجرى ليآتنفيذ ذخطة لصيانة وتهذيب الأشجا بالحديقة وفقاً لأسلوب علمى يحافظ على طبيعتها ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية ،للحديقة وذلك بهدف منع أى خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على ،الزائرين ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها .الموثوقة وإستصملا MALR‏'‏


 

شائعة الحكومة تنفي قطع الأشجار النادرة حديقة الأسماك بالزمالك المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
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