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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدقهلية تشيع جثمان ثاني ضحايا عاصفة دانيال من أبنائها.. صور

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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شيع  الآلاف من أهالي قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة لها فى ساعة مبكره من صباح اليوم الأربعاء شهيد لقمة العيش جثمان خالد محمد شرارة 30 عاما.

وكان المتوفى قد لقى مصرعه خلال عمله بمنطقة درنة الليبية أثناء العاصفة دانيال والتى تسببت فى آلاف الضحايا.

وأدى الأهالى صلاة الجنازة عليه أمادام مقابر القرية ثم جرى تشييع جثمانه فى جنازة مهيبة حتى مقابر أسرته محتسبينه شهيدا عند الله ملقبينه بشهيد لقمة العيش.

وعبر العديد من الأهالى عن فقدهم للمتوفى والذى كان يتسم بالخلق الحسن وحب الجميع له حيث إنه سافر من أجل العمل، حيث كان يعمل بمحل حلويات بمدينة درنة والتى دمرها الإعصار .

ومن ناحية أخرى انتشرت صور المتوفى على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بأهالى القرية وأبناء محافظة الدقهلية فى جمل تحمل الرثاء، داعين الله عز وجل أن يرحمه ويحتسبه من الشهداء.

وكان الآلاف من أهالى قرية ميت فضالة التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية قد شيعو فى ساعه متأخره من مساء أمس جثمان أحد أبنائها والذى لقى مصرعه فى احداث الإعصار الذى ضرب ليبيا ويدعى أحمد جمال البلد  35 عاما وكان يعمل مزارعا بمنطقة البيضاء .

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Screenshot_٢٠٢٣٠٩١٣-١٠٥٨٢٣
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Screenshot_٢٠٢٣٠٩١٣-١٠٥٨٠٠
الدقهلية العاصفة دانيال أويش الحجر المنصورة ليبيا
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