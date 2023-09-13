أوكرانيا تسقط 32 من أصل 44 مسيّرة أطلقتها روسيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت 32 من أصل 44 طائرة مُسيرة من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنّ الهدف الرئيسي للهجوم كان الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا، خصوصًا البنية التحتية لموانئ المنطقة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، استعادت أوكرانيا المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.

على الجانب الآخر، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، إصابة 24 شخصًا إثر هجوم القوات الأوكرانية على المدينة خلال الليل.