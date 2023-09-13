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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أوكرانيا تسقط 32 من أصل 44 مسيّرة أطلقتها روسيا

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت 32 من أصل 44 طائرة مُسيرة من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنّ الهدف الرئيسي للهجوم كان الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا، خصوصًا البنية التحتية لموانئ المنطقة، حسبما أفادت فضائية  القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، استعادت أوكرانيا المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.  

على الجانب الآخر، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، إصابة 24 شخصًا إثر هجوم القوات الأوكرانية على المدينة خلال الليل.

روسيا أوكرانيا البنية التحتية الدفاع الجوي القاهرة الاخبارية
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