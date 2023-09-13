الهلال الأحمر المصري: أرسلنا مساعدات إلى ليبيا ونستعد لدعم ضحايا المغرب

قال الدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري جهاز مساند للدولة، كما أن دوره قائم في الأساس على العمل التطوعي سواء في مركز عمليات الطوارئ وحتى تجهيز وتعبئة المعونة وسفر الفريق المرافق لأي معونة، مشيرًا إلى أن دور المشاركين في الهلال الأحمر المصري نابعًا من إحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الوضع في المغرب وليبيا كارثيًا وقام الهلال الأحمر المصري بمتابعته من البداية وبعدها تم فورا تفعيل حالة الطوارئ سواء من خلال حملات جمع التبرعات للمساعدة أو من خلال المخزون الاستراتيجي السريع بالتنسيق مع القيادة السياسية ووزارة التضامن، كمان أن الطرف الآخر المشارك هو الصليب الأحمر، وجرى إرسال مساعدات إلى ليبيا وجار إعداد قوافل إغاثة إلى المغرب.

وأشار إلى أن هناك مساعدات سريعة تم إرسالها فورا مثل الخيم والبطاطين والمراتب في لحظات الاستجابة الأولى كما يتم إرسال الحماية الشخصية والمخزون الغذائي والوجبات الجافة سريعة الاستخدام في توقيت اللحظات الأولى بعد الكارثة، متابعا: «عندنا مساعدات اتجهزت ورايحة المغرب الشقيق، وحركنا مساعدات إلى ليبيا، وعندنا فرق متخصصة».