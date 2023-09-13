تشييع جثمان الفنانة كريمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود

يشيع بعد صلاة الظهر اليوم جثمان الفنانة الراحلة كريمان، والتى وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء، وذلك من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ومن المقرر أن يتم الدفن بمقابر العاىلة بالسادس من أكتوبر.

وكان كشف نجل الفنانة الراحلة، خبر وفاتها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاتبا: توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا.

ولدت الفنانة كريمان في 18 سبتمبر عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست في مدرسة الليسية، وعملت في بداياتها ببرامج الأطفال مع بابا شارو، والذي حققت من خلاله شهرة واسعة، كما برعت في مسرح المدرسة حيث قدمت مسرحية قيصر وكليوباترا.

وامتلكت الفنانة صوتا جميلا وموهبة غنائية، حيث إنها تلقت دروسا في الموسيقى على أيدي كبار الملحنين أبرزهم محمد الموجي، وغنت بصوتها في عدة أفلام منها خالي شغل، موعد مع إبليس، وعرائس في المزاد.