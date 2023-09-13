العاصفة دانيال تصل إلى إسرائيل والأمطار تهطل في كل المناطق.. تفاصيل

وصلت العاصفة دانيال إلى إسرائيل، فجر اليوم الأربعاء، حيث بدأت الأمطار في الهطول في جميع أنحاء إسرائيل خاصة السواحل الجنوبية.

وتسببت العاصفة دانيال في دمار كبير في ليبيا خاصة مدينة درنة بعد انهيار الجسور والطرق وانقطاع شبكة الاتصالات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ، أن "العاصفة وصلت بحالة ضعيفة نسبيا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى أضرار كبيرة كما حدث في ليبيا وفي اليونان، وتنحصر العاصفة في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات محدودة في المناطق الجنوبية من البلاد".

وأضافت: "من المتوقع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لكن حالة الطقس ستتسم بالدفء، وستكون السماء اليوم غائمة جزئيا مع هطول الأمطار أحيانا، وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على كافة أنحاء البلاد، مع احتمالية تشكل السيول في المناطق الجنوبية والشرقية".

ورجحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ أن ينتهي تأثير العاصفة يوم الخميس.