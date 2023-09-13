انطلاق أول مؤتمر لهيدروجين مصر الدولي في القاهرة

انطلق منذ قليل مؤتمر هيدروجين مصر الدولي الأول في نسخته الأولي للعام 2023 في القاهرة، والذي تنظمه مؤسسة هيدروجين مصر الوطنية، ويعتبر المؤتمر أكبر حدث لصناعة الهيدروجين في مصر والمنطقة بما يجمعه من الرواد الدوليين الأجنبيين والمصريين في إنتاج وصناعة الهيدروجين الأخضر والذي يقام على أرض مصر في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة الكهرباء على الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.

في حين أن مصر تستهدف توفير 44 ألف فرصة عمل للشباب في مشروعات الهيدروجين الاخضر حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 9 مستثمرين باستثمارات 83 مليارا و600 مليون دولار لانتاج 100 ألف ميجا وات من الطاقات المتجدده توفر 37 مليون طن من الانبعاثات الضارة بالبيئة وأن الإنتاج المصري سيكون الأقل تكلفة على مستوى العالم، إذ ستبلغ تكلفه الكيلو وات 2 دولار و68 سنتا تنخفض إلى دولار وسبعه سنت في المراحل المتقدمه وان هناك تعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال وأن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة.

وأشار الى الاهتمام الذى توليه الحكومة ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.