الأرصاد تكشف تفاصيل تطورات الطقس الأيام الحالية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد سيبدأ بالتلاشي تماما، اليوم، ويتجه إلى المناطق الشرقية فى مصر، وبالتالي نشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق ولكنها غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن الأمطار قد تكون خفيفة فى أماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وبعض المناطق من وسط سيناء، وقد تكون ضعيفة جدا في مناطق من القاهرة الكبري.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح تصل سرعته ما بين 30 و35 كم على الساعة، ويؤدي لمزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، والشعور بقيم درجات حرارة أقل، لافتة إلى أن هناك رياح شمالية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي استمرار انخفاض درجات الحرارة فى معظم أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى اليوم تسجل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وبالتالي الطقس نهارا حار على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على بعض المناطق الموجودة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.