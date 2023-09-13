المفوضية الأوروبية تخصص 31.7 مليون يورو لطائفة القبارصة الأتراك

اعتمدت المفوضية الأوروبية برنامج العمل السنوي لعام 2023 لطائفة القبارصة الأتراك وخصصت 31.7 مليون يورو لهم بهدف تسهيل إعادة توحيد جزيرة قبرص.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن البرنامج يقدم دعمًا واسع النطاق من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تدابير مصممة خصيصًا لمساعدة القبارصة الأتراك على تسويق وبيع منتجاتهم داخل أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال استيفاء معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بسلامة الأغذية وصحة الحيوان. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الطائفة القبرصية التركية في إنتاج الثروة الحيوانية وغيرها من المنتجات الصناعية والزراعية.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم المساعدة الفنية والمنح المخصصة للشركات المحلية، كما سيتم تقديم الدعم للتعليم والتدريب المهني. ومن شأن ذلك أن يعزز توظيف الشباب ويسهل تنقل العمالة عبر الحدود، وتماشيًا مع الجهود المبذولة لتلبية أولويات الصفقة الخضراء الأوروبية في جميع أنحاء الجزيرة، سيعمل البرنامج على تعزيز مبادرات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.