السنغال البلد الضيف والأردن "سينما تحت المجهر" في أيام قرطاج السينمائية 2023

يتجدد الموعد مع أيام قرطاج السينمائية ومسابقاتها المخصصة للأفلام الأفريقية والعربية. وفي دورتها الرابعة والثلاثين والتي تعقد من 28 اكتوبر الى 4 نوفمبر 2023؛ إذ اختارت أيام قرطاج السينمائية تسليط الضوء على بلدين اثنين أحدهما أفريقي والثاني عربي.

البلد الضيف للدورة الجديدة سيكون السنغال، رفيق درب أيام قرطاج السينمائية منذ التأسيس وصاحب أول تانيت ذهبي والذي توج به عصمان صمبان سنة 1966 عن فيلمه الروائي الطويل الأولLa Noire de.

وتخصص أيام قرطاج السينمائية “سينما تحت المجهر 2023 “ للأردن صاحبة التجربة السينمائية العربية الناشئة والتي تشهد تطورا واعدا بفضل دينامكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة أفلامها ومن المنتظر أن تحتفي الدورة الرابعة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 بسينماءات السنغال والأردن.

وذلك بحضور وفود رسمية وبرمجة تتخللها تكريمات لوجود سينمائية، عروض أفلام وتعبيرات فنية أخرى تشكل إلى جانب الفن السابع، ملامح من الهوية الثقافية للبلدين.