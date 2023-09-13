ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الدور الرابع بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة أبو حماد اليوم التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول" جيهان م س" 45 سنة مقيم نطاق مركز أبوحماد جثة هامدة إثر سقوطها من الطابق الرابع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

ابو حماد التصريح بدفن جثة التصريح بدفن الطابق الرابع جثة هامدة
ads