التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الدور الرابع بالشرقية

قررت نيابة أبو حماد اليوم التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول" جيهان م س" 45 سنة مقيم نطاق مركز أبوحماد جثة هامدة إثر سقوطها من الطابق الرابع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.