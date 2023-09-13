التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث سير بالشرقية

قررت نيابة شمال الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة طفل 7 سنوات لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر إصطدام سيارة ربع نقل بطريق " العزازى- أبو شلبي" .

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الصالحية الجديدة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول" أدهم م ب " 7 سنوات مقيم العزازى وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة ربع نقل به وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.