منظمة يابانية تبدأ أنشطة الإغاثة في المغرب عقب الزلزال

بدأ أعضاء منظمة إغاثة يابانية غير حكومية أنشطة الإغاثة في المغرب الذي ضربه زلزال عنيف أودى بحياة الآلاف.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن منظمة "بيس ويندس جابان" أرسلت أفرادا إلى مدينة مراكش بوسط المغرب في أعقاب الزلزال المدمر، كما قام أعضاء المنظمة أمس بتوصيل المياه والغذاء والإمدادات الأخرى بشكل رئيسي إلى المجتمعات المحلية في المناطق الجبلية المتضررة بشدة.

وتدعم منظمة "بيس ويندس جابان" غير الحكومية الأشخاص في مناطق الكوارث والصراعات داخل اليابان وخارجها.

