حريق في مبنى سكني بفيتنام يُخلف العشرات من القتلى

خلف حريق نشب ليلة أمس الأربعاء في مبنى سكني في هانوي بفيتنام عشرات القتلى، وفقا لحصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن السلطات المحلية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية إنه إثر الحريق "تم إنقاذ حوالي 70 شخصا، ونقل إلى المستشفيات 54 شخصا، من ضمنهم عشرات القتلى".

وأضافت الوكالة أن النيران التهمت جزءا كبيرا من المبنى المكون من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيق بحي سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وشهدت البلاد في السنوات الماضية عددا من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت تساؤلات حول عدم تطبيق قواعد السلامة.

والعام الماضي أسفر حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه، جنوب البلاد، إلى مصرع 32 شخصا.