السوبر الأفريقي.. الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريبه الأول في المملكة العربية السعودية استعدادًا لخوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه فريق الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي في المباراة التي تجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف في السعودية.

وكانت بعثة الفريق الأحمر وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى السعودية، حيث تقيم في مدينة الطائف التي تستضيف مباراة النهائي.

ومن المقرر أن ينضم التونسي علي معلول، والجنوب أفريقي بيرسي تاو لبعثة الأهلي في السعودية بعدما تغيب عن السفر رفقة الفريق لتواجد الأول مع منتخب تونس والثاني مع منتخب جنوب أفريقيا.

ويغيب عن الأهلي في مباراة السوبر كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وأكرم توفيق، بالإضافة إلى خالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد بسبب الإصابة ويترأس بعثة الأهلي في السعودية العامري فاروق نائب رئيس النادي.