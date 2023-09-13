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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد على عمق العلاقات الثنائية مع الجزائر

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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أكد نبيل عمّار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقائه مع سفير الجزائر لدى تونس، عزوز باعلال، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون إلى أرفع المستويات خدمة لمصلحتهما المشتركة.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للخارجية، التأكيد على ضرورة العمل على توفير كل ممهدات النجاح للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي ستنعقد في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر بالجزائر، من خلال إحكام الاستعدادات الجارية لهذا الاستحقاق الثنائي الهام، لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي الذي يتطلب العمل على تجاوز بعض الصعوبات والإشكاليات في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب العمل على ضمان مشاركة مكثفة للفاعلين الاقتصاديين من البلدين في المنتدى الاقتصادي الذي سينتظم على هامش هذه الدورة.

كما تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية وانسجام وتوافق مواقف ورؤى البلدين الشقيقين إزائها. 

وفي هذا السياق، تم تثمين وتأكيد أهمية المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر بالطرق السياسية والدبلوماسية بما يتّفق مع حرص البلدين على انتهاج الحلول السلمية لضمان الأمن والاستقرار في بلدان القارة.

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