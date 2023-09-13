ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هجوم صاروخي أوكراني على سيفاستوبول

هجوم صاروخي أوكراني
هجوم صاروخي أوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت سلطات سيفاستوبول فجر اليوم الأربعاء بإصابة 24 شخصًا واندلاع حريق في مصنع للسفن جراء هجوم صاروخي أوكراني على المدينة الليلة الماضية.

وذكر حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عبر "تلجرام" أنه بعد الساعة الثالثة فجرا تعرضت المدينة لهجوم صاروخي أوكراني تصدت له الدفاعات الجوية.

وأضاف أن حريقا اندلع في منشأة مدنية في منطقة الخليج الجنوبي نتيجة الهجوم، موضحا في وقت لاحق أن الحريق وقع في الجزء الجنوبي لمصنع سيفاستوبول للسفن.

وأفاد رازفوجايف بأن الهجوم أسفر عن إصابة 24 شخصًا، بينهم 4 في حالة متوسطة الخطورة حسب المعلومات الأولية، مشيرا إلى أنهم جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

 

روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية هجوم صاروخي أوكراني سيفاستوبول
ads