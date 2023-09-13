كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

الأربعاء 13/سبتمبر/2023 - 06:56 ص

أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقلّ، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة صاروخية جديدة تأتي في الوقت الذي يزور فيه الزعيم كيم يونغ أون روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدّد باتجّاه بحر الشرق"، مستخدمة الاسم الكوري لبحر اليابان.

وتزامنا قال خفر السواحل الياباني إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي سقط على ما يبدو على أطراف إيز باليابان. ولم تصدر أي تفاصيل حول حجم الصاروخ أو مداه حتى الآن.