أنطونوف: روسيا تهدف إلى تحويل إفريقيا إلى مركز مهم للتنمية في العالم

صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا تهدف إلى المساعدة الحقيقية في تحويل إفريقيا إلى مركز مستقل ومهم للتنمية في العالم.

وقال أنطونوف خلال ندوة مكرسة لنتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في بطرسبورغ في يوليو الماضي، إن "فكرتنا الرئيسية هي أن روسيا تهدف إلى تقديم مساعدة حقيقية لإفريقيا في تحول دول القارة إلى مركز مستقل ومهم للتنمية في العالم".

وأضاف أن روسيا عرضت على الدول الإفريقية "مساعدة حقيقية في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك توريدات الأسمدة، وفي مجال الطاقة والتجارة".

وأكد أن روسيا تهدف إلى تطوير الشراكة في المجالات مثل التعليم والثقافة والإعلام.

وأعاد إلى الأذهان تصريح رئيس جزر القمر بأنه "إذا فازت روسيا، فستفوز إفريقيا معها".

وأشار إلى أن بعض الدول المعادية لروسيا "تواصل المحاولات لتشويه صورة الأنشطة الروسية في القارة الإفريقية"

وقال: "أود أن أؤكد في هذا السياق، أننا لا نعتزم أن نفرض على شعوب إفريقيا أي نماذج للأنظمة السياسية أو التنمية الاقتصادية، أو أي قيم وقواعد غريبة عليها. وأظهرت نتائج القمة في سان بطرسبورغ التوجه الجديد لتطوير نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة".