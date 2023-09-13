سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حالة الاستقرار المسيطرة عليه منذ أشهر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بالبنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ( أكبر بنك حكومي في مصر ) سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع،

و هو السعر نفسه في بنك مصر، حيث استقر سعر الدولار بداية اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع،

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار التمريكي مقابل الجنيه المصري ، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا،

و في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية تداولات اليوم الاربعاء 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا،

و استقر سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند نحو 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

وحقق سعر الطولار اليوم في بنك اتش اس بي سي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الاسلامي استقر سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

و بالنسبة لسعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38 و38.50 جنيهًا للشراء، و39 و40.50 جنيهًا للبيع.

عالميا، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليعوض معظم الخسائر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الدولار لثمانية أسابيع متتالية مسجلاً ارتفاعا منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 1.1%.