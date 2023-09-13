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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: روسيا تشكل تهديدًا خطيرًا على الولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن البنتاجون عن الاستراتيجية السيبرانية التي اعتبرت أن روسيا تشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني، وهي مستعدة لشن هجمات إلكترونية ضد واشنطن وحلفائها.

وقالت الوزارة: "روسيا لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني. وقد بذلت روسيا جهودا لإلحاق تأثير ضار ضد الولايات المتحدة من أجل التلاعب وتقويض الثقة في الانتخابات".

ووفقا لنص الاستراتيجية، تواصل روسيا تحسين قدراتها في "التجسس والنفوذ والهجمات".

وزعم البنتاجون أنه "في حالة الأزمة، فإن روسيا مستعدة لشن هجمات إلكترونية مماثلة ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وأعلنت وزارة المالية البريطانية، في وقت سابق أنها فرضت عقوبات على 11 مواطنا من روسيا "بسبب أنشطتهم غير القانونية في الفضاء الإلكتروني".

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الهجمات السيبرانية ضد روسيا تتم تحت العلم الأوكراني بتنسيق مع "البنتاجون" ووكالة الأمن القومي الأمريكي، ومركز "الناتو" السيبراني في تالين عاصمة جمهورية إستونيا.

البنتاجون روسيا الولايات المتحدة هجمات إلكترونية
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