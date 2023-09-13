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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. نجوم الفن والمشاهير في العرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي»

محمد فراج
محمد فراج
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رصدت عدسة «البوابة نيوز» فعاليات العرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي»، والذي شهد توافد عدد من أبطال الفيلم والمشاهير ومن أبرزهم: محمد فراج وبسنت شوقي وداليا شوقي وطه دسوقي ومحمد عبد العظيم  والمخرج عمر هلال.

الفيلم يروي قصة «حسن» حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال وبذلك ينتقل عمر خلاله من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

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فوي فوي فوي محمد فراج العرض الخاص بسنت شوقي داليا شوقي المخرج عمر هلال
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