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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مروحيات الجيش الليبي تشارك في عمليات الإنقاذ في درنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شاركت مروحيات تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أمس الثلاثاء، في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بمدينة درنة، وذلك في إطار دعم وحداتها العسكرية الجهات الحكومية والمدنية في أعمال الإغاثة بالمناطق المنكوبة وسط المدينة.

وتواصل وحدات عسكرية تابعة للقيادة العامة الليبية إلى جانب العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية، لليوم الثاني، عمليات البحث عن العالقين والمفقودين داخل المباني المدمرة في أحياء مدينة درنة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمروحيات العسكرية أثناء أعمال البحث والإنقاذ وانتشال جثامين عدد من ضحايا العاصفة "دانيال" في مدينة درنة.

الجيش الليبي درنة عمليات البحث والإنقاذ العاصفة دانيال
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