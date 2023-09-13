وزارة الشباب تستقبل بعثة ألعاب القوى العائدة من البطولة العربية بسلطنة عمان

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة ألعاب القوى العائدة من البطولة العربية بسلطنة عمان.

حصد أبطال المنتخب المصري عدد 20 ميدالية متنوعة بواقع ( 10 ميداليات ذهبية - 6 فضية - 4 برونزية )، وجاء ترتيب منتخب مصر العام بين الترتيب العام الثاني لمجموع الناشئين والناشئات، الترتيب العام الأول للناشئات، والترتيب العام الثالث للناشئين.



أكد وزير الشباب والرياضة، تقديره الكبير لمستوى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، بعد أدائهم المتميز بالبطولة، ذلك في كلمة الوزير التي نقلها عنه مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدي الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.



من جانبه، تقدم رئيس رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوى المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية.