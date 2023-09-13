الزمالك يحل أزمة مستحقات لاعبي الكرة قبل سفرهم لتنزانيا

نجحت اللجنة التي تدير الزمالك حاليًا برئاسة عماد البناني، في امتصاص غضب الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة وذلك بصرف 50% من مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي، وقبل سفرهم بساعات قليلة إلى تنزانيا اليوم الأربعاء.

وتسبب مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور في أزمة كبيرة داخل فريق الكرة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لأشهر طويلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض مران اليوم الأربعاء على ملعب نادي زد.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على أن تغادر بعثة الفريق القاهرة، مساء اليوم متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقص فريق الزمالك شريط مبارياته بالدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نارية في الجولة الأولى للدور الأول وذلك أمام بيراميدز، وذلك بداية من 18 سبتمبر الجاري.

وفي الجولة الثانية يلعب الزمالك أمام المقاولون، ثم يلتقي في الجولة الثالثة أمام البنك الأهلي، وفي الجولة الرابعة مع سموحة، وفي الجولة الخامسة مع إنبي، ويلعب في الجولة السادسة مع فريق زد .

وفي الجولة السابعة مع فريق فيوتشر، والثامنة مع فريق الاتحاد السكندري، والتاسعة مع فريق المصري البورسعيدي .

ثم في الجولة العاشرة مع الأهلي في مباراة القمة، وفي الجولة الحادية عشر يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، ثم يلتقي فاركو في الجولة الـ 12 .