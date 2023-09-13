بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية تعاملات، أمس الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.09 %، عند 11.736،88 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.09 % ليستقر عند 953،03 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.47 % بمجموع 876،81 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.18 % بمجموع 10.873،55 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 98 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605 مليارات درهم مغربي.