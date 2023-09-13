كاتبة أدب الطفل: «نقل الواقع في قصص الأطفال مطلوب بشكل كبير»

أكدت سماح أبو بكر عزت، كاتبة أدب الطفل، أن نقل الواقع في قصص الأطفال مطلوب بشكل كبير، موضحة أنه يجب أن لا يصبح مباشرًا.

وقالت كاتبة أدب الطفل فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن مزج الواقع بالخيال يجب أن يوضع فى قالب قصصي مشوق للأطفال، مضيفة أن قصة "قناة لا تعرف المحال"، حققت نجاحًا كبيرًا في مصر وخارجها.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع هذا النجاح الساحق لقصة جنوح السفينة إيفر جيفن، وتم ترجمتها إلى «اللغة الصربية»، كما حازت على جائزة خاصة فى معرض الكتاب.

وتابعت: "تناولت القصة من خلال ولد هو الذي يروي الحدث عن طريق جده، كتبت هذه القصة لأن الأطفال تقوم بالنسيان سريعًا، ومن عناصر الحدث حاليًا بعد ٥ سنوات لم يتذكره، فأحببت أن أوثق الحدث البطولي للأجيال القادمة حتى تعرف أن مصر استطاعت أن تفعل ذلك العمل الدؤوب فى ٦ أيام، فهذا حدث لا بد وأن يخلد".

وأردفت: "فالكتابة للأطفال تستطيع أن تستوعب كل شيء، الأهم الأسلوب حتى تستطيع أن تجذب الطفل".