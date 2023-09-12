تونس تحتل المركز الخامس في البطولة الأفريقية للطائرة بالقاهرة

احتل المنتخب التونسي للكرة الطائرة المركز الخامس في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تمكن منتخب تونس «حامل اللقب» من الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة.

جاءت نتائج باقي المباريات الترتيبية كالتالي:

احتساب فوز تشاد على المغرب بنتيجة 3/0 «بعد انسحاب المغرب» في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

فوز كينيا على غانا 3/2 في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

فوز السنغال على جامبيا 3/0 في مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

فوز تنزانيا على بوروندي بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

وبذلك يكون ترتيب الفرق من الخامس وحتى الخامس عشر كالآتي:

5-تونس

6- رواندا

7-تشاد

8-المغرب

9- كينيا

10- غانا

11- السنغال

12- جامبيا

13- تنزانيا

14- بوروندي

15- مالي

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين مصر والجزائر في السابعة من مساء غد الأربعاء على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

تأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

