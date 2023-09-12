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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

سماح أبو بكر عزت لـ "البوابة نيوز": البقاء لمن يستطيع أن يخاطب الطفل بلغة العصر

الكاتبة سماح ابو
الكاتبة سماح ابو بكر عزت
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قالت الكاتبة والاعلامية سماح ابو بكر عزت، إن الكتابة للطفل تفتح ذراعيها للجميع، مؤكدة ان البقاء لمن يستطيع ان يخاطب الطفل بلغة العصر.

وأضافت "ابو بكر عزت" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان الطريقة التقليدية المباشرة فى الكتابة للطفل لم تعد تجدى نفعًا فى هذا العصر.

وبسؤالها عن طفولتها أكدت انها كانت استثنائية ومليئة بالحب والفن والخيال، وان جدتها لها الفضل الكبير فى تنمية الخيال لديها بحكاياتها التى كانت ترويها لى يوميا.

واختتمت: " كنت مهتمة أن أعرف طفولة العظماء الذين شكلوا وجداننا كأدباء، وعلماء، وفنانين، فوجدت أن الشاعر الألمانى جوته كان أيضا يُحكى له يوميا حكاية وهو طفل خلق ذلك لديه ملكة أنه يمكن أن يصبح كاتبا".

الكاتبة سماح أبو بكر عزت أدب الطفل سفيرة حياة كريمة اخبار الثقافة
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