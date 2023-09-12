سماح أبو بكر عزت لـ "البوابة نيوز": البقاء لمن يستطيع أن يخاطب الطفل بلغة العصر

قالت الكاتبة والاعلامية سماح ابو بكر عزت، إن الكتابة للطفل تفتح ذراعيها للجميع، مؤكدة ان البقاء لمن يستطيع ان يخاطب الطفل بلغة العصر.

وأضافت "ابو بكر عزت" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان الطريقة التقليدية المباشرة فى الكتابة للطفل لم تعد تجدى نفعًا فى هذا العصر.

وبسؤالها عن طفولتها أكدت انها كانت استثنائية ومليئة بالحب والفن والخيال، وان جدتها لها الفضل الكبير فى تنمية الخيال لديها بحكاياتها التى كانت ترويها لى يوميا.

واختتمت: " كنت مهتمة أن أعرف طفولة العظماء الذين شكلوا وجداننا كأدباء، وعلماء، وفنانين، فوجدت أن الشاعر الألمانى جوته كان أيضا يُحكى له يوميا حكاية وهو طفل خلق ذلك لديه ملكة أنه يمكن أن يصبح كاتبا".