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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ترحيب أممي بدور السعودية وعمان لحل الأزمة في اليمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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رحّب مجلس الأمن الدولي بدعم السعودية وسلطنة عمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن.

وبحسب الفضائية اليمنية اليوم /الثلاثاء/ يأتي الترحيب بعد انتهاء مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، أمس، قدم خلالها إحاطات للدول الأعضاء منهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" اللواء مايكل بيري.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة على أساس المرجعيات المتفق عليها.

مجلس الأمن الدولى السعودية سلطنة عمان اليمن
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