مبعوث الرئيس الفرنسي في محاولة جديدة في بيروت لإيجاد توافق سياسي

يجري مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان زيارة إلى بيروت للمرة الثالثة تستمر حتى 15 سبتمبر، في محاولة جديدة لإيجاد توافق سياسي وكسر الجمود الرئاسي المستمر في البلاد، وذلك في إطار مهمته المتمثلة في المساعي الحميدة التي بدأت في شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/.

وقالت آن كلير لوجندر إن لودريان سيقوم بإجراء محادثات جديدة، تندرج في سياق الاتصالات التي أجراها خلال مهمته السابقة، مع جميع الجهات الفاعلة السياسية الممثلة في البرلمان والتي انتخبها اللبنانيون والتي تتحمل مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية.

كذلك وفي ظل ضرورة الخروج من الأفق السياسي المسدود حاليا، سيتطرق لودريان مع جميع الجهات الفاعلة، إلى المشاريع ذات الأولوية التي ينبغي لرئيس الجمهورية الجديد أن يعالجها من أجل تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسسي.

وتعتزم فرنسا، كما ذكر الرئيس الفرنسي ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية خلال مؤتمر السفراء، العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره، "وهذا البلد بحد ذاته، لم تتخل عنه فرنسا"، "ويمثل انتخاب رئيس للجمهورية اليوم ضرورة ملحة وخطوة أولى في سبيل إعادة تحريك المؤسسات السياسية".

وأضافت لوجندر أن الوضع الراهن لا يزال يتدهور ومؤسسات الدولة تتضعف على نحو مقلق في سياق غياب حاكم لمصرف لبنان حاليا وتوترات أمنية وبرلمان لم يعد يجتمع بغية التصويت على قوانين ضرورية من أجل إنعاش البلاد وازدهار اللبنانيين، وأيضا في ظل تضخم كبير واقتصاد يعتمد على السيولة ويضعف سيادة لبنان.