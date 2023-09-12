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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية وتكبد كييف خسائر فادحة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجمات أوكرانية في بلدة أوبيتني بجمهورية دونيتسك وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

وقالت الوزارة - في بيان، أذاعته قناة "روسيا اليوم" - إن وحدات من القوات الروسية تمكنت من صد محاولات هجومية للجيش الأوكراني بشكل فعال وحافظت على مواقعها في بلدة أوبيتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت أن قوات كييف تحاول باستمرار اختراق الدفاعات، لكنها تفشل وتتكبد خسائر فادحة في هجماتها، مضيفة: "يكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة على الفور تحركات المسلحين، وبعد ذلك تقصف المدفعية مجموعات العدو المهاجمة".

وأعلن أوليغ سيسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن عدد حالات فرار الأوكرانيين الذين تم إرسالهم إلى خط المواجهة بالقوة، ازداد كثيرًا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد 71.5 ألف عسكري دون تحقيق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.

فيما اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال، لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.

وزارة الدفاع الروسية دونيتسك القوات الأوكرانية
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