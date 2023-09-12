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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اللجنة العليا السودانية للتعامل مع الأمم المتحدة تناقش تقرير الخارجية حول البعثة الأممية "يونتاميس"

عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة بالسودان الفريق إبراهيم جابر إبراهيم
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ناقشت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، تقرير وزير الخارجية السفير علي الصادق حول الجلسة التي يعتزم مجلس الأمن الدولي عقدها غدا بشأن السودان والتي ستقدم فيها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونتاميس" تقريرها ربع السنوي لمجلس الأمن.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالسودان جراهام عبدالقادر في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ أن الاجتماع الذي شارك فيه وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وعدد من قادة الأجهزة النظامية والعدلية، ناقش أيضا موقف السودان تجاه ما ستخرج به هذه الجلسة من مقررات.

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