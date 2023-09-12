"رسايل بكرة" ديوان جديد للشاعر كريم ماهر

صدر حديثا للشاعر كريم ماهر ديوان بعنوان "رسايل بكرة"، عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

يضم الديوان مجموعة قصائد مقسمة إلى خمسة أجزاء، الجزء الأول يحمل عنوان "تخيُل"، أما الثاني فيحمل عنوان "فشل في الإرسال" وهو عبارة عن ١٣ محاولة للإرسال.

ويأتي الجزء الثالث بعنوان "رسايل مشوّشة" وهو عبارة عن مقاطع صغيرة، ويتلوه الجزء الرابع بعنوان "محاولات ناجحة/ إلى بكرة" وينتهي الديوان بالجزء الخامس بعنوان "من بكرة/ إرسال حاد".

تخرج الشاعر كريم ماهر في كلية الأداب جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم التنمية الثقافية من كلية الأداب جامعة القاهرة.

صدر له ديوان بعنوان "عروسة الرمل" عن الهئية العامة للكتاب سنة 2016، وديوان "رقصة المماليك" عن دار عابر سنة 2018م وكان هذا الديوان ضمن القائمة القصيرة لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية.