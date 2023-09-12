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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إقامة صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب في مساجد مصر الجمعة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الخاص علي موقع "فيس بوك"، عن إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وفي صباح اليوم، خصصت وزارة الأوقاف المصرية ثلاثين مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية، بواقع عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض مناطقها، وكذلك عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، وعشرة ملايين جنيه لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد. 

وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة، سائلين الله (عز وجل) أن يفرج الكرب عن المكروبين جميعًا، وأن يحفظنا وإياهم من كل مكروه وسوء.

وأكدت الوزارة أنه قد آن الأوان لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موضع التنفيذ، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة التي أخذت تضرب بشراسة مناطق واسعة من الكرة الأرضية وتهدد كثيرًا من دول المعمورة تهديدًا غير مسبوق، مما يجعل مواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على الحد من تعدياتها والعوامل المؤثرة في ذلك واجبًا حتميًّا، على الجميع أن يتعاونوا فيه، وبخاصة الدول الكبرى ذات التأثير الكبير في العوامل المؤثرة في ذلك.

Screenshot_٢٠٢٣٠٩١٢_٢٢٣٠٥٤_Facebook
Screenshot_٢٠٢٣٠٩١٢_٢٢٣٠٥٤_Facebook
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