سفيرة حياة كريمة : الأطفال فى القرى أرض خصبة لزراعة الأمل

أعربت الكاتبة والاعلامية سماح ابو بكر عزت، سفيرة مبادرة حياة كريمة، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة فى مبادرة حياة كريمة كسفيرة لها لخدمة وتنمية أطفال قرى الصعيد.

وقالت "ابو بكرعزت" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المبادرة منحتها فرصة لتلتقى بأطفال من مختلف القرى وهذا ما لم يحدث لكتاب كثيرون، مضيفة انها اكتشفت ان اطفال القرى لديهم طاقة وموهبة وافكار خلاقة لكنهم يحتاجون لفرصة حقيقية للتعبير عنها.

وأكدت أن الأطفال فى القرى لا يزالون بكرا، لم تلتهمهم التكنولوجيا مثل ما يحدث فى المدينة، مما يجعلهم أرضا خصبة لزراعة الأمل والقيم والمفاهيم.

وأوضحت كاتبة أدب الطفل، انها فخورة بانها نالت شرف العمل فى حياة كريمة لمساعدة أطفال القرى، خاصة أنها ترى تأثيرها المباشرعليهم مستمر حتى بعد انتهاء اللقاء ورحيلها.

ووجهت الشكر للقيادة السياسية لاهتمامها بملف الأطفال على الرغم من أن مبادرة حياة كريمة معنيه اكثر بتطوير حياة المواطنين فى القرى من البنية التحتية، وتبطين الترع ، وبناء المدارس، ولكنها توجهت لتنمية أطفال القري، وهذا يمثل لهم شيئا كبيرا وجميلا.