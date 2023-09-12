شاهد.. وصول بعثة النادي الأهلي لفندق الإقامة بمدينة الطائف

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الإفريقي:

- حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

- خط الدفاع : كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني - رامي ربيعة.

- خط الوسط : مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - رضا سليم -محمد الضاوي "كريستو".

- خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن - أنتوني موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي

وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولا للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

خاض اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة وتقسيمه في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

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