خالد جلال ناعيا " أشرف عامر" : ترجل الفارس عن صهوة جواده

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الشاعر والكاتب أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، والذى رحل عن عالمنا اليوم، بعد رحلة من العمل المخلص والجاد بوزارة الثقافة .

وقال جلال، لقد ترجل الفارس عن صهوة جواده، بعد رحلة من العمل فى وزارة الثقافة أعطى فيها الكثير من الوقت والجهد، وترك لنا إرثا مميزا من الكتب والدواوين، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



يشار إلى أن الشاعر والكاتب والصحفى أشرف عامر، صدر له عدد من الدواوين منها "شبابيك، واكتشافاتُ الفراشة، وكأنه يعيش، وغيرها"، وحصل عامر على جائزة الشارقة للإبداع العربى عن مجموعته "عدة أبيات أخر"، وذلك فى عام 2022.

شارك أشرف عامر في عدد من الفعاليات الثقافية العالمية والعربية والمصرية، كان آخرها مهرجان مديين الشعري العالمي في كولومبيا 2008، يوم الشعر العالمي بالبحرين 2008، مهرجان الشعر في ساقية الصاوي 2008، مهرجان الشعر العالمي بكوستاريكا 2009، وغيرها من الفعاليات.