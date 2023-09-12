بالصور.. حفل توقيع كتاب مقالات بنت فريد

نظمت مكتبة الايام حفل توقيع ومناقشة كتاب "مقالات بنت فريد" للكاتبة شيرين فريد وأدار الحفل الإعلامي عيسى هجرس.

قالت الكاتبة شيرين فريد مؤلفة الكتاب إن الكتاب عبارة عن تجربة إنسانية قامت بتوثيقها وهي تجربة المصور الصحفي صلاح الرشيدي، الذي أخذ علي عاتقه تعليم (ذوي الهمم) من الصم والبكم مهارات التصوير الفوتوغرافي ؛ حيث وجهت الكاتبة نظرها حول أخذ هذه التجربة في الإعتبار ومحاولة تنفيذها في ممكلة البحرين.

يضم الكتاب مجموعة من مقالات الكاتبة خلال رحلة تجاوزت العشر سنوات لها بمملكة البحرين من البحث والخبرة والمعرفة بكافة مجالات وأشكال الفن والثقافة.

شيرين فريد شاركت في العديد من الجرائد الرسمية البحرينية منذ العام 2015 وإلي الآن، ولها العديد من المقالات الإجتماعية والإقتصادية والخواطر والعديد من اللقاءات الصحفية الفنية بعدد كبير من مجتمع الفن التشكيلي بمملكة البحرين والشخصيات العامة التي تُمثل نموذجاً فعالا شاركت في تنشيط الحراك الثقافي بمملكة البحرين، كما أنها عضو بجمعية البحرين للفنون التشكيلية.

ووجهت الكاتبة الشكر لجمعية البحرين للفنون التشكيلية برئاسة الشيخة مروة آل خليفة والمجلس الوطني للفنون برئاسة الشيخ راشد آل خليفة علي الجهد المبذول للنهوض بحركة الفن التشكيلي داخل المملكة وخارجها عن طريق دعم وتشجيع الفنانين لحضور المعارض العالمية و متابعتها عن طريق نقل فعالياتها خلال منابرهم الإعلامية والمساهمة في تطور فلسفة الفن.

حضر الحفل القنصل ملك عبد الغفار نائبة عن السفير المصري بمملكة البحرين والفنان التشكيلي عدنان الأحمد، والفنان التشكيلي علي المحميد والفنان التشكيلي عباس الموسوي، والمستشار الإعلامي خالد أحمد

وأحمد عبد الرحمن رئيس جمعية الرحالة البحرينين، وسامح الرفاعي نائب عن اللواء د.مبارك نجم قائد أوركسترا الفيلهارمونية بالمملكة، وصلاح الجودر عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

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