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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محسن منصور: "عجيب وعجيبة" تعود لجمهور مسرح السلام من جديد

الفنان محسن منصور
الفنان محسن منصور
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قال الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "عجيب وعجيبة" يعود من جديد لجمهور مسرح السلام، بدءا من بعد غد الخميس ، ويتم عرضه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءً، بمسرح السلام بشارع القصر العيني.

"عجيب وعجيبة" مسرحية غنائية استعراضية، تدور أحداثها في قالب كوميدي، حيث الأراجوز، وخيال الظل، وأغاني الفلكلور المصري لتناسب الكبار والصغار.

عجيب وعجيبه من إنتاج وزارة الثقافة المصرية قطاع شئون الإنتاج  الثقافي البيت الفني للمسرح فرقة المسرح الحديث

يشارك في بطولة العمل الفنانين: سيد الرومي، ودودا اليوسف، وإيهاب بكير، وليد أبو ستيت، ورضا طلبة، ومحمود جراتسي، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، ديكور سارة شكري، وأزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز إسلام أحمد، هيئة الإخراج محمود جليلة، ودعاء حسين، ومدحت موسي، خيال ظل ومخرج منفذ نور سمير، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير .
 

محسن منصور فرقة المسرح الحديث البيت الفنى للمسرح عجيب وعجيبة مسرح السلام الأراجوز أغاني الفلكلور وزارة الثقافة محمد الصغير
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