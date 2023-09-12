زيلينسكي: ألمانيا توافق على تعزيز حزمة الدعم الدفاعي لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الثلاثاء/ موافقة ألمانيا على تعزيز حزمة الدعم الدفاعي المقدمة لكييف.

وقال الرئيس الأوكراني -وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين"- إننا "نستعد لتعزيز حزمة الدعم الدفاعي من ألمانيا من أنظمة دفاع جوي ومدفعية ومعدات وهذا ما تم الاتفاق عليه مع المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت في زيارة إلى أوكرانيا والتقيت بها اليوم في كييف".

وأضاف أنه "من المهم أن يستمع الشركاء إلى احتياجات دولتنا وجنودنا وحماية البنية التحتية للطاقة لدينا. وأنا واثق من أنه ستكون هناك نتائج. كما أننا نحرز تقدمًا مع شركائنا الآخرين، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي. ستكون هناك أنظمة إضافية في أوكرانيا".