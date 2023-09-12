بعثة الأهلى تصل السعودية لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقي

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار الطائف السعودي قادمة من القاهرة، استعدادا لخوض نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي تدريباته علي ملعب المباراة غدًا الأربعاء، وكانت بعثة النادي الأهلي غادرت في السادسة مساء من مطار القاهرة

و اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية.

من ناحية أخرى عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي

وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولا للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.