الشوط الأول .. تونس تتقدم على الفراعنة بهدفين لهدف

انتهى الشوط الاول من مباراة منتخب مصر وتونس الودية، بتقدم تونس على الفراعنة بهدفين لهدف في المباراة التي تجمع بينهم حاليا وديا ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات امم افريقيا.

جاءت أهداف منتخب تونس عن طريق كل من عيسى العيدوني وحمد فتحي عن طريق الخطأ.

بينما جاء هدف الفراعنة عن طريق اللاعب عمر كمال.

جاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.