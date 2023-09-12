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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«سيدات يد الأهلي» يفوز على هليوبوليس في منطقة القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة 48-14، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

فرض «سيدات يد الأهلي» سيطرته على المباراة منذ بدايتها وتقدم في الشوط الأول 24-5، وواصل محاولاته الهجومية في الشوط الثاني وعزز تقدمه على هليوبوليس وحسم المباراة بنتيجة 48-14.

يذكر أن «سيدات يد الأهلي» حقق الفوز في المباراة الماضية، على فريق الزهور بنتيجة 41-19، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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