نهضة عمرانية وبشرية غير مسبوقة.. مدن الجيل الثالث بسوهاج.. من صحراء لـ"جنة" خضراء.. سوهاج وأخميم الجديدة.. طفرة تنموية في جنوب الصعيد بتوجيهات الرئيس السيسي

"أراها عظيمة وإن أهلكتها الجراح.. وأراها جميلة وإن زينتها الأفراح.. وأراها قوية وإن نسيها السابقون.. أراها كمشكاة فيها نور وإن زارها الحاضرون"، تقول: أنا محافظة سوهاج، أنا الماضي والحاضر والمستقبل، أنا الأصالة والعراقة والكرم، أنا أم شيخي الأزهر محمد سيد طنطاوي ومصطفى المراغي، وأنا أم جمال الغيطاني، وعبد العال الحمامصي، وانا أم رفاعة رافع الطهطاوي ومحمد صديق المنشاوي، وأنا أم حمدي أحمد وجورج سيدهم.. فلا شيء يضاهي محافظة سوهاج في أملها وصبرها، فأينما وليت وجهك تجدها تشبه النخل شامخًا في وقفته البهية، هكذا الحال لوصف محافظة من محافظات الصعيد الجواني التي عانت عقوداً من الإهمال والنسيان، حتي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومد يد العون لها ولأهلها، في رسالة واضحة وصريحة عندما قال: "الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني خلال تلك المرحلة"، وما تبعها من مشروعات تنموية بمختلف القطاعات وتدشينها، من أجل ذلك حرصت "البوابة نيوز"، علي اصطحابكم في جولة داخل مدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث.

عانت مدن الصعيد من الإهمال والتهميش منذ سنوات طويلة، حيث كانت تعاني من نقص في المرافق الأساسية، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى البطالة والفقر، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليضع حدا لهذا الإهمال.

حيث أعلن عن مشروع مدن الجيل الثالث، الذي يهدف إلى تطوير مدن الصعيد وتحويلها إلى مدن حديثة ومزدهرة.

ويعتبر مشروع مدن الجيل الثالث بسوهاج، أحد أهم المشروعات التي تشهدها المحافظة، حيث سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مستقبل مشرق لمدن الصعيد

يتوقع أن يكون لمشروع مدن الجيل الثالث بسوهاج، دور كبير في تنمية المحافظة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويعتبر هذا المشروع بداية عهد جديد لمدن الصعيد، حيث ستشهد هذه المدن تطورا كبيرا في السنوات القادمة.

وحرصت "البوابة نيوز"، علي اصطحابكم في جولة داخل مدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث.

مدينة سوهاج الجديدة

تعد إحدى مدن الجيل الثالث الذي يطلق عليه مدن التوأمة، وهي من أهم المدن التي تم التركيز عليها عند تنفيذها، والتي نراها اليوم على أرض الواقع، وعلى الرغم من أن تلك المدينة صدر قرار بإنشائها في بداية الألفية.

وكان فى عام 2014 يقطن في تلك المدينة عشرات الأسر فقط، ولم يكن هناك إلا عدد محدود من العمارات السكنية في تلك المدينة دون خدمات، فضلًا عن وجود العديد من المشكلات والتحديات وتدني الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى صدر قرار جمهوري حمل رقم 196 لعام 2000، تضمن إنشاء مدينة سوهاج الجديدة بمساحة 30982 فدانًا. وتتبع إداريًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تتم تسميتها بين الناس باسم مدينة الكوامل نظرا لقربها الشديد واحتوائها جزءا من قرية الكوامل، ثم قُلصت المساحة إلى 29516 فدانًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1623 لسنة 2015، ثم أضيفت غابة شجرية للمدينة الجديدة بمساحة 834.8 فدان؛ لتصبح مساحة المدينة 30351.04 فدان بعد القرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2016، ومن المستهدف أن يصل حجم السكان في المدينة إلى 820،000 نسمة حتى عام 2050.

وتبعد مدينة سوهاج الجديدة 8 كيلومترات عن مدينة سوهاج الحالية، وتعد من إحدى مدن الجيل الثالث، وتتميز بموقع استراتيجي فهي البوابة الغربية لمحافظة سوهاج.

كما تعتبر المدينة في قلب المخطط الاستراتيجي للمحافظة، وتحتوي على شبكة الطرق التي ربطتها بمدينة سوهاج الأم بطريق يبلغ طوله 8.3 كم وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله 7.5 كم والطريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان). واهتم جهاز التعمير والإسكان بالمدينة بتوفير خدمة المواصلات عن طريق تأجير أتوبيسات على حساب الجهاز، بالإضافة إلى تشغيل عدد 4 أتوبيسات للمدينة ضمن منظومة النقل الجماعي للمدن الجديدة.

وفي القطاع الصحي، تزينت مدينة سوهاج الجديدة، بمستشفى جامعة سوهاج الجديد، والذي أقيم على مساحة 26 ألف متر مربع مقسم إلى 3 مباني، المبنى الأول يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والثاني المبنى التعليمي وكلية الطب البشري، والثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المستشفى بسعة 286 سريرا، من بينها قسم خاص بالعيادات الخارجية، وعدد 12 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، و47 وحدة عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي للأطفال والكبار. وبلغت التكلفة الإجمالية مليارا و178 مليون جنيه، ويضم المستشفى 200 سرير إقامة، مقسمة إلى 125 سرير إقامة مرضى، و45 سرير رعاية مركزة، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 86 سريرا نوعيا، عبارة عن 32 سرير غسيل كلوي، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، و20 حضانة طبيعي، وذلك لخدمة المواطنين بسوهاج ومحافظات جنوب الوادي، كما تضم المدينة الجديدة، مستشفى علاج سرطان الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة والذي أقيم علي مساحة 6.6 فدان بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، ويتكون من 7 طوابق بسعة 263 سريرا، ويشمل المبنى بدروم، دور أرضي، 6 أدوار متكررة، بجانب المسطحات الخضراء، وملحقات المبنى اللازمة للتشغيل.

كما يحتوي المستشفى على "غرف عمليات ووحدات غسيل كلوى ووحدات المناظير وغرف للعناية المركزة، وحضانات الرضاعة وغرف العلاج الكيميائي وغرف المرضى وغرفة استقبال وصالات طبية رياضية"، وبلغت نسبة التنفيذ بها 92 %، كما تم نقل أصول المستشفى وما يتبعها من أرض إلى مستشفيات جامعة سوهاج، للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية، لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وفي القطاع الرياضي والترفيهي، تضم المدينة، نادى للقضاة مقام على مساحة فدانين، ويضم حديقة للأطفال، وركنا للعائلات، وكافيتريا، وممشى رياضي، وملاعب لكرة القدم الخماسي، والتنس، والأسكواش، بالإضافة إلى حمام سباحة، ومساحة مخصصة للمبنى الاجتماعي ومسجد، كما تحتوي المدينة علي حديقة للحيوانات بمنطقة خدمات غرب الحي الثاني، بتكلفة استثمارية تقدر بـ50 مليون جنيه، وبها 6 بوابات أمن وقاعة أفراح مفتوحة تسع حتى 1000 فرد.

وفي مجال التعليم، تم إنشاء جامعة سوهاج الجديدة وتضم كلية التربية والهندسة والزراعة والآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعي ورياض الأطفال والصيدلة والحقوق وطب الفم والأسنان ومبنيي علوم 1 وعلوم 2 ومبنى الإدارة المركزية ومبنى الفندق ومبنى الإدارة الهندسية، كما تضم إحدى الجامعات الخاصة المملوكة لإحدى الشركات الاستثمارية، التى تضم 11 كلية.

كما يوجد بالمدينة 17 مدرسة للتعليم ما قبل الجامعي، منها 3 مدارس حكومية للتعليم الأساسي، و3 مدارس خاصة لمختلف المراحل.

وفي مجال مياه الشرب والصرف الصحي، تم إنشاء محطة التغذية العاجلة بطاقة 6400 م3 / يوم لاستيعاب المياه المنتجة من 6 آبار منفذة بالمدينة بمتوسط 5000 م3 / يوم وخط قطر 200 مم من محطة بلصفورة السطحية لنقل 2000م3 / يوم من المياه الصالحة للشرب إلى المدينة وضخها في خزان التغذية العاجلة للخلط مع مياه الآبار ومنها إلى شبكة المدينة لتوفير احتياجات المدينة في المرحلة العاجلة، بالإضافة إلى محطة التنقية بطاقة 35000 م3 / يوم كمرحلة أولى وشبكات المياه بطول 183 كم وجار تنفيذ شبكات مياه بطول 126 كم لمناطق التوسعات الشمالية والشرقية والجنوبية، كما تم إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بطاقة 4800 م3 / يوم وخط الطرد لربط تصرفات المدينة على محطة معالجة سوهاج غرب وشبكات الصرف الصحي بطول 145 كم ومحطة رفع منطقة 214 فدانا غرب الجامعة ومحطة رفع الصرف الصحي 162 فدانا و127 فدانا وشبكات الصرف الصحي بطول 76 كم لمناطق التوسعات الشمالية والشرقية والجنوبية ومحطة معالجة بطاقة 36 ألف م3 / يوم.

وفي مجال الكهرباء والاتصالات، تحتوي المدينة علي عدة شبكات كهرباء بطول 788 كيلومترًا، تم ربطها بمحطة محولات الكوامل بقدرة 53 ميجاوات، وذلك من عن طريق شبكة طولها 1160 كيلومترًا، تقوم على إدارتها خمسة موزعات للكهرباء، كما تحتوي علي عدة شبكات للاتصالات بلغ عددها 3491 خطًّا مدنيا رئيسيا وثانويا، و24694 خطا مدنيا و2219 خطا مدنيا رئيسيا.

وفي مجال التجارة، تم إنشاء أسواق حضارية لتجارة الحاصلات الزراعية بالجملة على مساحة 43 فدانًا بلغت قيمتها التعاقدية قرابة 100 مليون جنيه، وتضم 351 محلًا تجاريًا، تتنوع بين محلات لبيع الخضروات والفاكهة وثلاجات وشوادر.

ويميز مدينة سوهاج الجديدة تواجد 48 مبنى خدمي، عبارة عن أسواق تجارية، ومسجد، ونادي الطفل، وملاعب رياضية، ومبنى الشرطة والمطافئ، وحضانات ومدراس تعليم أساسي، وحدات صحية، وحديقة كبيرة، وشبكة مواصلات.

مدينة أخميم الجديدة

تقع داخل محافظة سوهاج، وهي مدينة جديدة مخططة من مدن الجيل الثالث، وتتبع إداريًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2000 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 1623 لسنة 2015.

أنشأت المدينة الجديدة لتخفيف الازدحام من مدينة سوهاج الأم وخاصةً الجزء الشرقي منها ولتكون امتدادًا طبيعيًا لها، وتنقسم طبقًا لمخططها العام إلى عدة أحياء سكنية، تضم العديد من المدارس، الحضانات، مباني للخدمات الحكومية، مجمعات تجارية، مستشفيات، بنوك، نوادي رياضية، مناطق ترفيهية، منطقة للجامعات ومعاهد التعليم العالي، وكذلك منطقة صناعية تشمل مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية، ومنطقة مخازن.

ففي 2 يوليو 2015، وافق مجلس الوزراء في القرار رقم 1623 لسنة 2015 على إعادة تخصيص مساحة 9930 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد يتمثل في مدينة أخميم الجديدة، وفي 21 سبتمبر 2022، تم منح جهاز مدينة أخميم الجديدة شهادات الأيزو 9001 فى نظم إدارة الجودة والأيزو 45001 فى مجال السلامة والصحة المهنية والأيزو 14001 فى نظم الإدارة البيئية، ويعتبر جهاز مدينة أخميم الجديد ثالث جهاز مدينة على مستوى الجمهورية يمنح هذه الشهادات الدولية مجتمعة بعد مدينة سوهاج الجديدة ومدينة السادات.

وتقع مدينة أخميم الجديدة، شرق نهر النيل جنوب شرق مدينة أخميم، وتعد نافذة لمحافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر، والذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة وكذا طريق الجيش الشرقي القاهرة أسيوط، وبالقرب من المدينة الأم والتي تبعد 10 كيلومترات فقط، ويمر بها جنوبا وادي الأحايوة، ويحدها من الشمال الغربي وادي النزيزة ودير ماري جرجس ويبعد الحد الغربي الأوسط والجنوبي للمدينة حوالي 2 كم عن نهر النيل ويقترب الحد الغربي الشمالي بمسافه 1 كم من النهر، ومن المقرر أن تستهدف المشروعات السكنية الوصول لنحو 120 ألف مواطن بحلول 2050.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 9.930 ألف فدان، منها 4.200 ألف فدان كتلة عمرانية وينقسم المخطط العام للمدينة الي عدة مناطق من بينها منطقة التنمية السياحية والترفيهية والتي خصص لها موقعًا على هضبة طبيعية إلى الشمال الشرقي من المدينة يمثل المدخل عند الطريق الإقليمي المقترح، نقطة تقابل للسياحة الوافدة إقليميًا من الغرب من البحر الأحمر وتلك القادمة من الشمال والجنوب حيث أقطاب السياحة الثقافية والأثرية، ويتكامل مع منطقة التنمية السياحية توفير امكانيات الإسكان السياحي المناسبة ومركز للخدمات السياحية والترفيهية، كما ينقسم المخطط الي منطقة التنمية الصناعية الحرفية، والتي خصص لها موقع خارج حدود الحيز العمراني وإلى الجنوب الشرقي منه وتقع مباشرة على الطريق الإقليمي المقترح لتتكامل مع المشروعات التنموية الأساسية بالمنطقة وخاصة حي الكوثر في الشمال والأحايوة في الجنوب، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية وتحتوي علي 512 قطعة صناعية مقسمة علي عدد 13 قطعة أرض صناعات كبيرة بمساحات تتراوح بين 2000 لـ7000 متر مربع، و205 قطع أرض صناعات متوسطة بمساحات تتراوح بين 810 لـ 1450 مترًا مربعًا، و261 قطعة لصناعات صغيرة والورش بمساحات تتراوح بين 360 لـ 450 مترًا مربعًا، و33 قطعة لإقامة المعارض التجارية بالمدينة الصناعية بمساحات تتراوح بين 500 لـ 3080 مترًا مربعًا، و9 أفدنة لإقامة مشروعات خدمية تتضمن إنشاء فرع بنكي ومحطة تموين للسيارات ومسجد ومركز تدريب ومركز شرطة ووحدة إطفاء ووحدة صحية، ومبنيين إداريين، كما ينقسم المخطط الي منطقة المخازن، والتي خصص لها موقعًا خارج حدود الحيز العمراني أيضًا وإلى الجنوب الشرقي منه وتقع مباشرة على الطريق الإقليمي غرب محطة محولات شرق سوهاج ويتوسطها منطقة خدمات، وتبلغ مساحة منطقة المخازن 100 فدان وتحتوي علي عدد 331 قطعة مخازن بمساحات تتراوح بين 415 لـ 1880 مترًا مربعًا.

كما ينقسم المخطط الي منطقة مركز الإصلاح والتأهيل، والمقامة علي مساحة 580 فدانا ويضم مركز الإصلاح والتأهيل، نقطة الاحتجاز والتي تضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لإتاحة تهوية وإنارة طبيعية على مدى اليوم لجميع النزلاء وكافة العنابر مزودة بشاشات عرض تعرض برامج ثقافية ورياضية وتأهيلية، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية وأماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي، وكما يضم المركز منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية وفى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات.

كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، كما يضم المركز مستشفى مركزي مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل جميع التخصصات وغرف للرعاية المركزة وغرف للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات.

كما يضم المركز، مجمع محاكم والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريا» بسعة 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها.

وفي مجال مياه الشرب والصرف الصحي، يتم تغذية المدينة بمياه شرب نقية من وحدة مياه النقالي كحل عاجل لتغذية المرحلة الأولى بطاقة 2000 متر مكعب/ يوم، ويتم تنفيذ شبكة مياه وري بطول 94 كم، ويتم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول 53 كم.

وفي مجال الكهرباء والاتصالات، تتغذي المدينة الجديدة من محطة محولات شرق سوهاج جهد 500/220/66/22 ك.ف، على مساحة 122 ألفا و500 متر مربع، وتم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 70 كم، وتم إنارة الطريق الشمالي الغربي ومنطقة 55 فدانا للإسكان الاجتماعي وإنارة الطريق الشمالي الشرقي، كما تم تنفيذ شبكات اتصالات بعدد 13236 خطا رئيسيا و2657 خطا ثانويا، بإجمالي 15893 خطا.

وفي مجال التعليم، تضم مدينة أخميم الجديدة علي عدد 4 مدارس، ومعهد فني صحي، ومعهد عالي للإدارة والمحاسبة، ومعهد تمريض، و2 حضانة طفل، ومدرسة دولية تمتد على مساحة 6700 متر مربع.

وفي مجال الترفيه والرياضة، تضم مدينة أخميم الجديدة العديد من الملاعب والأندية من أهمها ملعب كرة قدم خماسي، ونادي مدينة أخميم الجديدة الرياضي.

وتبلغ استثمارات المدينة نحو 970 مليون جنيه مصريا، مقسمة علي النحو التالي، 459 مليون جنيه في قطاع الإسكان، و75 مليون جنيه في قطاع الخدمات، و135 مليون جنيه في قطاع المرافق، و3 ملايين جنيه في قطاع الزراعة، و185 مليون جنيه في قطاع الكهرباء، و116 مليون جنيه في قطاع النقل والاتصالات.

ويواجد بالمدينة 27 مبنى خدمي، من بينها وحدة صحية و2 ملعب رياضي و2 حضانة طفل 3 أسواق سوق تجارية ومبنى بريد ومبنى شرطة وإطفاء ومبنى جهاز المدينة ومخبز ومبنى إسعاف ومحطة محولات ونادي اجتماعي، ومعاهد تعليمية ومحطة وقود ومسجدين وكنيسة.