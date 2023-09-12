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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رسالة نادرة بخط الفنان فريد شوقى لابنته

فريد شوقى
فريد شوقى
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نشرت المخرجة  عبير فريد شوقى رسالة نادرة من والدها الفنان الراحل فريد شوقى، أهداها لها فى طفولتها بعد أن عثرت عليها صدفة. 


وعلقت فى منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وقالت "وأنا بأرتب حاجاتي اللي عند  ماما لقيت بابا كاتب لي ف الاوتوجراف".


وتابعت "حاجة لو قعدت اشرح لولادي مش يفهموا ده ايه أصلا،
قريت كلام بابا  تأثرت اوى،  رجل امين، ضحكت
راجل و امين كمان كده كتير  الله يرحمه حبيبي".

يذكر أن المخرجة عبير فريد شوقى قدمت أعمال فنية كمساعد مخرج مثل فيلم "ليلة القتل، الغاضبون" ، ومسلسل "العرضحالجى" والسهره التلفزيونية "الدنيا لما تلف، من وراء القناع".

IMG_20230912_202039
IMG_20230912_202039
فريد شوقي عبير فريد شوقي رسالة فريد شوقى فيس بوك
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