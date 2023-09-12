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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الإسكندرية السينمائي يحتفي بالدفعة الأولى من خريجي معهد السينما

أكادمية الفنون
أكادمية الفنون
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أعلن الناقد الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن عقد إتفاق مع الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لتنظيم حفل تخرج لطلاب المعهد العالي للسينما بالاسكندرية التابع لأكاديمية الفنون.

ومن المقرر ان يقام الحفل ضمن فعاليات الدورة ال ٣٩ للمهرجان المقامه في الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل، حيث يتسلم الطلاب شهادات التخرج من الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون والدكتور هشام جمال نائب رئيس الاكاديمية وعميد المعهد العالي للسينما.
كما يسلم الناقد السينمائي الامير اباظة للطلاب شهادات تقدير مقدمة من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الاسكندرية السينمائي.

يبدأ الحفل بعرض أفلام  تخرج الطلاب ثم كلمة ترحيب يلقيها الناقد السينمائي الامير اباظة ثم يلقي الطالب الفائز بالمركز الأول كلمة الخريجين ويلقي د. هشام جمال كلمة المعهد وتلقي د غادة جبارة كلمة الأكاديمية ويلي ذلك توزيع الشهادات.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

مهرجان الاسكندرية السينمائي الناقد الأمير أباظة المعهد العالي للسينما بالاسكندرية
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